Болгарія розшукує 6 громадян Росії через вибухи на оборонних потужностях у 2011-2020 роках

Влада Болгарії видала європейський ордер на арешт шістьох громадян Росії за звинуваченням у причетності до знищення заводів із виробництва зброї і складів у період із 2011 по 2020 рік – про це повідомила місцева служба Радіо Свообода з посиланням на прокуратуру.

Імена підозрюваних не розголошуються.

Перший об’єкт – база, яка належала компанії Еміліана Гебрева Emko, був знищений у Ловнідолі в 2011 році. Ще два вибухи сталися – в селі Іганово в 2015 році. Завод «Арсенал» поблизу Магліжа підірвали в 2020 році.

Прокуратура оголосила про спільне розслідування чотирьох вибухів у 2021 році. Відомство також вперше заявило, що розслідує ймовірну причетність до вибухів громадян Болгарії.

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За неофіційною інформацією болгарської служби Радіо Свобода, серед розшукуваних – троє росіян, яких заочно звинуватили в отруєнні Еміліана Гебрева в 2015 році. Щодо цього ведеться окреме розслідування.

У 2014 та 2015 роках у Болгарії сталося кілька вибухів, офіційного пояснення яким досі немає. Два з них зафіксували у 2015 році у селі Іганове на складі «ВМЗ-Сопот». Незабаром після цього сталося отруєння – Гебрев, а також його син й один із топменеджерів його компанії були госпіталізовані із симптомами тяжкого отруєння.

Пізніше лабораторія університету Гельсінкі, що спеціалізується на хімічній зброї, змогла встановити сліди двох органофосфатів, які свідчили про те, що підприємця намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною, що відноситься до сім’ї «Новачка».