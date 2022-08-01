У Болгарії сталася пожежа на складі боєприпасів підприємця Гебрева. Він каже, що це «не людська помилка»

У місті Карнобат у Болгарії вранці 31 липня сталася пожежа на території складу з боєприпасами, яка належить компанії підприємця Еміліяна Гебрева ЕМКО. Пожежу спричинив вибух, наразі вогонь загасили, повідомив місцевий телеканал БНТ.

Як зазначають журналісти, одна з основних версій події – втручання ззовні, оскільки компанія Гебрева вже зазнавала подібних дій, у яких болгарська влада офіційно підозрює агентів російської військової розвідки.

«Вранці в районі складу спрацювала сигналізація про порушення, за кілька хвилин стався цей вибух. З нашого боку все, що має бути зроблено, ми зробили. Щодо спільної роботи, то держава має дбати про свої стратегічні об’єкти», – прокоментував Гебрев БНТ.

Гебрев, коментуючи подію, сказав, що «не йдеться ні про яку людську помилку, її бути не може». За його словами, на складі зберігалися боєприпаси, які були замовлені, але залишилися неоплаченими.

У розмові з телеканалом NOVA власник складу додав, що він «абсолютно впевнений» у тому, що боєприпаси, які зберігаються під Карнобатом, «не можуть спалахнути» [самі по собі], але він «не Ванга, щоб точно сказати, що сталося».

Гебрев уточнив, що всі дані та записи із системи безпеки об’єкта зберігаються на території складу, куди досі ніхто не може проникнути. Правила безпеки вимагають, щоб минуло від 24 до 72 години, перш ніж слідчі будуть допущені на місце такого інциденту.

На запитання, чи спецтехніка, яка зберігалася на складі, може використовуватися в реальних бойових діях на даний момент, Гебрев відповів негативно: «Її категорично не можна використовувати для ведення бойових дій на території України. Там є снаряди для танків, які 30-40 років тому були списані в радянській армії».

У 2011 році у Ловнідолі також стався вибух на складі компанії ЕМКО. Як писала болгарська служба Радіо Свобода, хоча прокуратура на початку свого розслідування встановила, що причиною вибуху був саморобний вибуховий пристрій, лише наприкінці квітня 2021 року держобвинувачення офіційно заявило про те, що є підозри у скоєній диверсії.

У 2014 та 2015 роках у Болгарії сталося кілька вибухів, офіційного пояснення яким досі немає. Два з них зафіксували у 2015 році у селі Іганове на складі «ВМЗ-Сопот». Незабаром після цього сталося отруєння – Гебрев, а також його син й один із топменеджерів його компанії були госпіталізовані із симптомами тяжкого отруєння.

Пізніше лабораторія університету Гельсінкі, що спеціалізується на хімічній зброї, змогла встановити сліди двох органофосфатів, які свідчили про те, що підприємця намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною, що відноситься до сім’ї «Новачка».

На початку 2020 року прокуратура Болгарії заочно висунула звинувачення трьом росіянам із російського ГРУ в спробі отруєнні. Тоді повідомляли про три імені – Сергія Федотова, Георгія Горшкова і Сергія Павлова. Згодом журналісти-розслідувачі Bellingcat з’ясували, що це несправжні імена. Усі троє пов’язані з агентами ГРУ Анатолієм Чепігою та Олександром Мішкіним, яких чеська влада звинувачує у вибухах складів у Чехії у 2014 році, внаслідок яких загинули двоє людей.