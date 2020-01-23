Болгарія заочно звинуватила трьох росіян в замаху на вбивство у 2015 році

Болгарська прокуратура заочно звинуватила трьох росіян в замаху на вбивство виробника зброї, власника компанії Emco Ltd Еміліяна Гебрева, його сина і керівника виробництва компанії.

Міська прокуратура Софії заявила 23 січня, що троє підозрюваних, імена яких не вказують, навмисне намагалися отруїти жертв «невідомою фосфорорганічною речовиною».

Прокурори заявили, що злочини були скоєні в період з 28 квітня 2015 року до 4 травня 2015 року щодо Еміліяна Гебрева, його сина Хрісто Гебрева та громадянина В.Т (за, попередніми даними, йдеться про менеджера Валентина Тахчієва – ред.).

За даними прокурорів, щодо кожного з підозрюваних були видані європейські ордери на арешт, запити на оголошення в міжнародний розшук і щодо екстрадиції в Інтерполі.

У грудні болгарська прокуратура заявила, що в розслідуванні справи про отруєння Еміліяна Гебрева фігурують п’ятеро ймовірних агентів російської військової розвідки (ГРУ).

28 квітня 2015 року Еміліяну Гебреву на прийомі з партнерами у Софії стало зле, він знепритомнів і його госпіталізували з важким отруєнням. Приблизно в той же час схожі симптоми з’явилися у його сина, який перебував в іншій частині міста. Ознаки отруєння виявили і в одного з менеджерів компанії. Усіх трьох об’єднувало те, що, за кілька годин до прийому, вранці того ж дня, вони перебували в одному місці – в офісі будівлі готелю «Орбіта» в столиці Болгарії. В аналізах Гебрева знайшли сліди речовин, характерних для отруєння нервово-паралітичним препаратом типу «Новачок». Такою ж речовиною отруїли в Британії в березні 2018 року Сергія та Юлію Скрипалів.

Торік слідчі ідентифікували на відеозаписах з камер на парковці готелю офіцера ГРУ Дениса Сергеєва («оперативне» ім’я Сергій Федотов – ред.), який позаторік прибув до Британії разом з фігурантами справи про отруєння Скрипалів. Висновки болгарської прокуратури збігаються з висновками розслідування, яке провели також спільно розслідувачі з Bellingcat, The Insider та Der Spiegel.

Після повідомлення британської преси про те, що Сергія Федотова підозрюють в причетності до отруєння в Солсбері, влада Болгарії вирішила відновити розслідування отруєння Гебрева. Він, як і Скрипалі, вижив після замаху.

За даними Фінського інституту хімічної зброї, до якого болгарський виробник зброї звернувся з проханням провести лабораторне дослідження, речовиною, що використовувалася для отруєння трьох болгар, міг бути заборонений пестицид під назвою «Амітон» (відомий в Росії як «Тетра»).

Водночас Радіо Свобода дізналося два дні тому, що Організація із заборони хімічної зброї ніколи не отримувала письмового запиту від болгарської влади на вивчення речовини, якою був отруєний Гебрев.