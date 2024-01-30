Лідери ЄС пообіцяють продовжувати військову підтримку України на саміті – проєкт рішення

Лідери Європейського союзу підтвердять свій намір продовжувати надавати «своєчасну, передбачувану і сталу військову підтримку» Україні на саміті 1 лютого, йдеться в проєкті висновків зустрічі, з яким ознайомилося агентство Reuters.

«Європейська рада також повторює нагальну потребу прискорити доставку боєприпасів і ракет», – йдеться у проєкті тексту.

Як йдеться в повідомленні, документ залишає відкритим питання про те, чи лідери також зобов’яжуться вкласти ще 5 мільярдів євро для допомоги Україні у Європейський фонд миру, який використовувався для фінансування пожертвувань зброї Києву.

Ідея виділення ще 5 мільярдів євро включена в проєкт тексту в квадратних дужках, вказуючи на те, що вона все ще є предметом обговорення, пише Reuters.

Офіс голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля раніше висунув пропозицію реформувати Європейський фонд миру, з якого країнам-членам ЄС відшкодовували вартість переданої Україні зброї, і створити на його базі спеціальний військовий фонд для України. Він поглине нинішні активи Європейського фонду миру (близько 6,5 мільярдів євро), й, окрім цього, щороку впродовж наступних чотирьох років поповнюватиметься на 5 мільярдів євро.

1 лютого лідери країн ЄС збираються на позачерговий саміт, де планують погодити 50 мільярдів макрофінансової допомоги Україні, виділення якої в грудні заблокував прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Упродовж восьми місяців Угорщина блокує й черговий транш у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру на озброєння, яке держави-члени передають Україні.

Створення окремого фонду для задоволення її військових потреб, а також – узгодження його наповнення на найближчі чотири роки покликане, зокрема, забезпечити безперебійну роботу цього процесу й уникнення вето на шляху кожної виплати.

Через Європейський фонд миру було схвалено сім пакетів підтримки для відшкодування летальної та нелетальної військової підтримки Україні на загальну базову суму 3,5 мільярда євро.