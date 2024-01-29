Сійярто про візит в Україну: «ще довгий шлях до відновлення довіри»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після візиту в Україну висловився щодо процесу «відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час».

У своєму фейсбуці Сійярто опублікував відео з кадрами його візиту в Україну та спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Сійярто каже, що «під час переговорів було зроблено обнадійливі кроки для відновлення атмосфери довіри між Угорщиною та Україною, однак шлях ще довгий, і потрібно буде багато працювати».

Він додав, що «Будапешт до цього готовий».

Сіярто також вважає, що влада України з 2015 року на законодавчому рівні поступово «обмежувала права угорської меншини», зокрема в Закарпатській області.

«Але ми маємо одне очікування, а саме те, що угорська меншина отримає права, які вони мали до 2015 року, ми не вимагаємо багато. Ми узагальнили їх в одинадцяти пунктах. Серед них правовий статус школи, можливість отримання атестата про середню освіту угорською мовою, використання угорської мови у сфері культури та вищої освіти», – сказав він.

Також Сіярто розповів, що візит в Україну мав на меті «відновити атмосферу довіри у наших двосторонніх відносинах».

«Я думаю, ми можемо погодитися, що ми зробили обнадійливі кроки в цьому напрямку. Нам ще попереду довгий шлях, ми маємо зробити багато роботи, але ми з угорської сторони готові цю роботу виконати», – висловився глава МЗС Угорщини.

Раніше, 29 січня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільному з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком брифінгу зазначив, що його країна просить Україну «повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року».

Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина минулого тижня повідомила Радіо Свобода, що зустріч «буде пов’язана з підготовкою візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана» в Україну.

Візит Сійярта відбувається за кілька днів до саміту ЄС, який пройде цього тижня і буде спрямований на розблокування допомоги Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні наклав вето на 50 мільярдів євро допомоги ЄС Києву. Лідери Євросоюзу повернуться до обговорення цього питання на саміті 1 лютого.

Безпосередньо перед початком переговорів в Ужгороді політичний директор офісу угорського премʼєра Балаж Орбан висловив обурення діями функціонерів Євросоюзу, які погрожують зашкодити економіці Угорщини, якщо Будапешт заблокує надання допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро на саміті ЄС 1 лютого.

«Брюссель використовує проти Угорщини шантаж, наче завтра не буде, попри те, що ми запропонували компроміс», – написав у мережі X Балаж Орбан, додавши, що тепер його країна погоджується на допомогу Україні, «якщо будуть додані інші застереження, які дадуть Будапешту можливість змінити свою думку в будь-який момент пізніше».