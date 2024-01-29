Сійярто в Ужгороді: «Угорщина хоче повернення своїй меншині всіх прав, які вона мала до 2015 року»

Угорщина просить Україну «повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року», заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільному з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком брифінгу за підсумками переговорів в Ужгороді.

«Ми прибули сюди аби відновити добросусідські відносини, перед нами довгий шлях, але ми з угорського боку готові виконати цю роботу. На Закарпатті угорці та українці живуть у мирі», – сказав Сійярто.

Він відзначив, що «сторони говорили про важкі питання, зауваживши, що в останній час Україна та Угорщина мали недобросусідські відносини».

«Починаючи з 2017 року, схвалювали такі закони, які зменшували права угорської нацменшини. У грудні парламент прийняв закон, який це зупинив. Але у нас прохання – може, це і занадто, і ви вважатимете що, я не ввічливий, – але ми просимо повернути угорській меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Ми нічого більше не просимо», – сказав міністр.

Очільник МЗС поінформував, що «угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах: зокрема, відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя».

За словами Сійярто, «було доручено комісії домовитися щодо цих питань якомога швидше і розробити пропозиції для міністерств».

Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина минулого тижня повідомила Радіо Свобода, що зустріч «буде пов’язана з підготовкою візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана» в Україну.

Візит Сійярта відбувається за кілька днів до саміту ЄС, який пройде цього тижня і буде спрямований на розблокування допомоги Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні наклав вето на 50 мільярдів євро допомоги ЄС Києву. Лідери Євросоюзу повернуться до обговорення цього питання на саміті 1 лютого.

Безпосередньо перед початком переговорів в Ужгороді політичний директор офісу угорського премʼєра Балаж Орбан висловив обурення діями функціонерів Євросоюзу, які погрожують зашкодити економіці Угорщини, якщо Будапешт заблокує надання допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро на саміті ЄС 1 лютого.

«Брюссель використовує проти Угорщини шантаж, наче завтра не буде, попри те, що ми запропонували компроміс», – написав у мережі X Балаж Орбан, додавши, що тепер його країна погоджується на допомогу Україні, «якщо будуть додані інші застереження, які дадуть Будапешту можливість змінити свою думку в будь-який момент пізніше».