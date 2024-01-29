Кулеба, Єрмак і Сійярто почали переговори «з метою нормалізації українсько-угорських відносин» – МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розпочали переговори в Ужгороді, повідомила пресслужба українського МЗС.

За повідомленням, метою переговорів є «нормалізація українсько-угорських відносин».

«Очікується відвертий і конструктивний діалог для налагодження відносин між державами», – додали в Офісі президента.

Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина минулого тижня повідомила Радіо Свобода, що зустріч «буде пов’язана з підготовкою візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана» в Україну.

Візит Сійярта відбувається за кілька днів до саміту ЄС, який пройде цього тижня і буде спрямований на розблокування допомоги Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні наклав вето на 50 мільярдів євро допомоги ЄС Києву. Лідери Євросоюзу повернуться до обговорення цього питання на саміті 1 лютого.