Міністри закордонних справ України й Угорщини зустрінуться в Ужгороді

Міністри закордонних справ України й Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сійярто 29 січня проведуть зустріч Ужгороді.

Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина минулого тижня повідомила Радіо Свобода, що зустріч, в якій також візьме участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак, «буде пов’язана з підготовкою візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана» в Україну.

Візит Сійярта відбувається за кілька днів до саміту ЄС, який відбудеться цього тижня і буде спрямований на розблокування допомоги Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні наклав вето на 50 мільярдів євро допомоги ЄС Києву. Лідери Євросоюзу повернуться до обговорення цього питання на саміті 1 лютого.