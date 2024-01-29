FT: у разі вето Будапешта на допомогу Україні Євросоюз може підірвати економіку Угорщини

Євросоюз готовий підірвати економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує надання допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро на саміті ЄС 1 лютого, повідомляє Financial Times із посиланням на документ, розроблений у ЄС.

«Брюссель розробив стратегію, яка має прицільно вдарити по слабких місцях економіки Угорщини, підірвати її валюту і обвалити довіру інвесторів, щоб завдати шкоди «робочим місцям та економічному зростанню». Серед вразливостей угорської економіки названі дуже висока інфляція, слабка валюта і найвищий у ЄС рівень платежів із обслуговування боргу. До цього плану вдадуться, якщо Будапешт відмовиться зняти вето з надання допомоги Києву», – пише FT.

Якщо премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан не відступить, інші лідери країн ЄС повинні будуть публічно заявити про повне припинення фінансування Угорщини, щоб «налякати ринки». Без фінансування ЄС, ідеться у документі, «фінансові ринки та європейські та міжнародні компанії можуть бути менш зацікавлені в інвестиціях в Угорщину».

Три дипломати ЄС повідомили виданню на умовах анонімності, що багато країн Євросоюзу підтримали запропонований план. «Настрій став жорсткішим» – сказало одне з джерел. Інший дипломат додав, що ставки високі і що «це шантаж».

Міністр угорського уряду у справах Євросоюзу Янош Бока, коментуючи ситуацію, заявив, що Угорщині невідомо про можливу фінансову загрозу з боку влади ЄС, проте його країна «не поступиться під тиском». За його словами, Будапешт надіслав до Брюсселя нову пропозицію, в якій попередньо погодився на те, щоб кошти бюджету ЄС спрямували на допомогу Україні, якщо Угорщині дозволять змінити своє рішення в майбутньому.

Раніше про те, що Будапешт зніме вето, якщо матиме можливість щороку переглядати допомогу Києву, повідомляли джерела Politico.

На саміті ЄС у грудні премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував виділення Києву фінансової допомоги обсягом 50 мільярдів євро із бюджету ЄС. Лідери Євросоюзу повернуться до обговорення цього питання на саміті 1 лютого.