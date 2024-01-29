Кулеба пояснив, як вирішуватимуть суперечку з Угорщиною щодо нацменшин

Україна налаштована на «остаточне вирішення» суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин, повідомив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з главою ОП Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді.

За його словами, працюватиме спеціальна комісія під егідою МЗС, щоб за 10 днів внести «остаточну ясність».

«Ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік питань, які у неї є до питання захисту прав представників меншин, ми цей перелік отримали», – наголосив Келеба.

Міністр закордонних справ України уточнив, що «питанню нацменшин була присвячена значна частина зустрічі в Ужгороді».

За його словами, угорський міністр перерахував перелік питань, які з точки зору угорської сторони «потребують або роз’яснення, або уточнення, або додаткового вирішення» на рівні підзаконних актів.

Кулеба уточнив, якщо раніше в питанні нацменшин йшлося про ухвалення рішень у контексті членства України в ЄС, то «тепер є бажання мати цю дискусію на двосторонньому рівні, для того щоб остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах усіх нацменшин».

Раніше, 29 січня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільному з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком брифінгу зазначив, що його країна просить Україну «повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року».

Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина минулого тижня повідомила Радіо Свобода, що зустріч «буде пов’язана з підготовкою візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана» в Україну.

Візит Сійярта відбувається за кілька днів до саміту ЄС, який пройде цього тижня і буде спрямований на розблокування допомоги Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні наклав вето на 50 мільярдів євро допомоги ЄС Києву. Лідери Євросоюзу повернуться до обговорення цього питання на саміті 1 лютого.

Безпосередньо перед початком переговорів в Ужгороді політичний директор офісу угорського премʼєра Балаж Орбан висловив обурення діями функціонерів Євросоюзу, які погрожують зашкодити економіці Угорщини, якщо Будапешт заблокує надання допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро на саміті ЄС 1 лютого.

«Брюссель використовує проти Угорщини шантаж, наче завтра не буде, попри те, що ми запропонували компроміс», – написав у мережі X Балаж Орбан, додавши, що тепер його країна погоджується на допомогу Україні, «якщо будуть додані інші застереження, які дадуть Будапешту можливість змінити свою думку в будь-який момент пізніше».