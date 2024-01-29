Посли ЄС зробили зробили крок до використання заморожених активів РФ

Посли Євросоюзу погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись кошти від заморожених російських активів, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС нарешті дали зелене світло першому кроку – спрямування коштів від заморожених російських активів на окремий рахунок. Тепер справа за узгодженням наступного кроку: фактичної відправки грошей в Україну», – написав він у соцмережі Х.

Бельгійське головування в Раді ЄС заявило, що посли ЄС погодили пропозицію щодо використання прибутків, пов'язаних з замороженими активами, для підтримки відновлення України.

Верховний представник ЄС із питань безпеки і зовнішньої політики Жозеп Боррель 22 січня повідомив про політичну домовленість серед країн-членів про використання заморожених активів Росії на користь України.

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Левова частка заморожених активів центробанку Росії перебуває в Бельгії – це 180 мільярдів євро, які заблоковані у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear. У зв’язку зі зростанням інфляції і кредитних ставок у ЄС ці кошти почали генерувати значно більші прибутки, ніж раніше. Так, за даними Euroclear, лише за дев’ять місяців 2023 року заморожені російські активи дали 3 мільярди євро прибутків.

Бельгійська влада погодилася віддати на користь відбудови України податки від згенерованих надприбутків, але не готова самостійно конфіскувати надприбутки і чекає на спільне рішення для усього ЄС і країн «Групи семи». Одноосібний крок може дестабілізувати фінансові ринки, побоюються в Брюсселі.

Бельгія створила спеціальний фонд для України, який наповнюють за допомогою податків на надприбутки від заморожених активів Росії. Таким чином вдалося зібрати уже 1,7 млрд євро.

Сполучені Штати Америки мають законопроєкт про конфіскацію російських активів на користь України, і адміністрація президента Джо Байдена його підтримує.