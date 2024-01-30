Росія використовує націоналістичні настрої в Європі, щоб «вбити клин» між Україною і Заходом – ISW

Росія, ймовірно, розпалює і використовує неоімперіалістичні й націоналістичні настрої в Європі, щоб «вбити клин» між Україною і її західними сусідами, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують нещодавню заяву угорського правого політика, лідера партії «Наша Батьківщина» Ласла Тороцкаї, який сказав 27 січня, що Угорщина має претендувати на Закарпатську область України в разі поразки України у війні. Крім того, в ISW звернули увагу на слова правого румунського політика і лідера партії «Союз румунів» Клаудіу Тарзіу. Він 29 січня сказав, що Румунії необхідно «реінтегрувати» сусідні з Румунією території України, де проживало румунське населення.

«Російські джерела розширили заяви Тороцкаї й Тарзіу й підкреслили ці ультранаціоналістичні претензії Румунії й Угорщини на українську територію. Раніше Росія пропонувала ідею «розподілу України» між Росією і Заходом до повномасштабного вторгнення. Президент Росії Володимир Путін й інші високопоставлені російські чиновники відновили цей наратив у грудні 2023 року, заявивши, що Україна має історичні «територіальні суперечки» з Польщею, Румунією й Угорщиною, але може зберегти свій «суверенітет», якщо вся країна складатиметься з меж Львівської області», – йдеться в повідомленні.

«Російська ультранаціоналістична концепція «русского мира», схоже, набула популярності серед націоналістичних європейських фракцій у застосуванні до їхніх власних націоналістичних ідеологій, і діячі російського інформаційного простору, ймовірно, прагнуть використати цю ідеологічну схильність, щоб вбити клин між Україною і її європейськими сусідами», – наголосили аналітики.

Україна потребує підтримки Заходу для того, щоб відбивати російське вторгнення. Зараз ця допомога затримується. У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги. Лідери ЄС мають повернутися до цього питання на початку лютого.

У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.