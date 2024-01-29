Справа про розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів: суд відмовився взяти під варту Олександра Лієва

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволення клопотання про взяття під варту Олександра Лієва, який є одним з фігурантів справи про розкрадання майже 1,5 млрд грн під час закупівлі боєприпасів.

«Я готовий сприяти слідству в розгляді справи, в тому, щоб якнайшвидше повернути гроші в Україну і запобігти таким випадкам на майбутнє. Нікуди виїжджати не збираюся», – сказав Лієв під час засідання суду.

Його захист вважає підозру необґрунтованою. Адвокати просили суд відмовити в обранні будь-якого запобіжного заходу та визнати незаконним затримання їхнього підзахисного.

Прокуратура просила суд обрати для Лієва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 260 мільйонів гривень. Слідчий суддя відмовив у задоволенні цього клопотання.

Це рішення може бути оскарженим в апеляційній інстанції.

Служба безпеки України 27 січня повідомила, що за сприяння Міноборони викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів «Львівського арсеналу», які підозрюються у розкраданні державних коштів під час закупівлі боєприпасів. У СБУ кажуть, що вони намагалися вкрасти майже 1,5 млрд гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.



За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал», потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом. Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну, однак вона не відправила жодного артснаряду, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

П'ятьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

Підозру отримали: колишній та нинішній керівники департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії «Львівський арсенал», а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури. СБУ заявила про затримання одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України.

У відомстві не уточнили прізвищ підозрюваних. Проте джерело видання LIGA.net повідомило, що серед фігурантів – Олександр Лієв, який був керівником департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Також обшуки пройшли і в чинного керівника цього департаменту Тоомаса Накхура, і в керівника «Львівський арсенал» Юрія Збітнєва.

Олександр Лієв звинувачення правоохоронців відкидає, а підозру назвав безглуздою.

Олександр Лієв, який з січня 2022 року тимчасово виконував обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки МОУ, на початку лютого 2023 року звільнився після публікацій, серед іншого, про його нібито російське громадянство. Тоді ж, як він заявив, звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити джерела журналіста «на предмет мотиву».

У Міноборони після повідомлення СБУ про викриття чиновників оборонного відомства і менеджерів «Львівського арсеналу» заявили, що очищення системи триває, міністерство «продовжує безкомпромісну боротьбу з тими, хто розкрадає гроші на закупівлях зброї».