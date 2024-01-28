Справа про розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів: Лієв відкидає звинувачення, а підозру вважає безглуздою

Олександр Лієв, який є одним з фігурантів справи про розкрадання майже 1,5 млрд грн під час закупівлі боєприпасів, звинувачення правоохоронців відкидає, а підозру вважає безглуздою.

«Сьогодні мав відбути у відрядження до Словаччини з метою огляду машин розмінування, які мають бути доставлені в Україну в лютому місяці цього року. В Україну планував повернутися до 5 лютого, щоб особисто взяти участь у нараді, яку планує провести Мінекономіки з операторами гуманітарного розмінування. Тому ні про яку втечу з моєї країни не може йти мова, тим більше що я неодноразово виїжджав за кордон за останній рік і завжди повертався. Я справно відвідував всі допити мене як свідка», – написала у фейсбуці дружила Лієва з його слів.

Своє затримання Лієв назвав «прикрим непорозумінням», заявивши, що почувається «впевненим в своїх законних діях».

Служба безпеки України 27 січня повідомила, що за сприяння Міноборони викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів «Львівського арсеналу», які підозрюються у розкраданні державних коштів під час закупівлі боєприпасів. У СБУ кажуть, що вони намагалися вкрасти майже 1,5 млрд гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.



За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал», потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом. Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну, однак вона не відправила жодного артснаряду, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

П'ятьом фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).



Зокрема, підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії «Львівський арсенал», а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.



СБУ заявила про затримання одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується.

Кримінальне провадження було порушено за результатами аудиту Державної аудиторської служби (ДАСУ), уточнили у Службі безпеки.

У відомстві не уточнили прізвищ підозрюваних. Проте джерело видання LIGA.net повідомило, що серед фігурантів – Олександр Лієв, який був керівником департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Також обшуки пройшли і в чинного керівника цього департаменту Тоомаса Накхура, і в керівника «Львівський арсенал» Юрія Збітнєва.

Олександр Лієв, який з січня 2022 року тимчасово виконував обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки МОУ, на початку лютого 2023 року звільнився після публікацій, серед іншого, про його нібито російське громадянство. Тоді ж, як він заявив, звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити джерела журналіста «на предмет мотиву».

У Міноборони після повідомлення СБУ про викриття чиновників оборонного відомства і менеджерів «Львівського арсеналу» заявили, що очищення системи триває.



«Міністерство оборони продовжує безкомпромісну боротьбу з тими, хто розкрадає гроші на закупівлях зброї. У нас немає місця для корупціонерів. Ведемо боротьбу не лише проти російських окупантів, а й внутрішніх зрадників. Це зміни, про які ми попереджали, і ця робота триватиме», – наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.