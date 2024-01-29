«Випереджати ворога в роботі з дронами» – Зеленський назвав одне з головних завдань року для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що випереджати Росію в якості роботи з дронами є одним з головних завдань цього року.

Зеленський повідомив про проведення селектора, на якому, серед іншого, були доповіді щодо ситуації на фронті, щодо розвідки і виробництва дронів.

«Розвідка – поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Окрема розмова – щодо дронів: питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога в якості роботи з дронами. Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо», – розповів він у своєму відеозверненні.

Зеленський також поінформував про нараду з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем. За його словами, обговорювали заплановані деталі міжурядової співпраці – із Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією.



«Домовленості, які вже є. Домовленості, яких маємо досягнути. Дуже змістовно. Продуктивність із кожним сусідом в Євросоюзі потрібна», – додав він.

Водночас у своєму відеозверненні Зеленський не став коментувати ймовірні кадрові зміни, про які сьогодні повідомила низка телеграм-каналів та медіа з посиланням на свої джерела.

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Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін у грудні минулого року повідомив, що в грудні в Україні виробили понад 50 тисяч FPV-дронів, але українські підприємства також можуть виготовити в наступному році понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності.