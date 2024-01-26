Україна готова перенести частину виробництва дронів до Литви – голова МЗС

У Литві заявили про готовність України «частково» перенести виробництво дронів на територію їх країни. Даний крок розглядається, як «взаємовигідна співпраця та підготовка західних сусідів до можливих військових загроз», зазначив очільник Міністерства зовнішніх справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Литовський чиновник каже, що «було б нерозумно та безвідповідально не вивчити уроки української війни».

«Можна говорити і про спільне виробництво (безпілотників – ред.). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми змогли забезпечити їх необхідними дронами», – наголоси Ландсбергіс.

За словами міністра, «спосіб ведення війни змінюється, тому Литві варто вчитися в українців, які майже два роки воюють проти російської агресії».

Він підкреслює, що «за кілька років до початку повномасштабного вторгнення РФ Україна фактично не мала уявлення, що у війні їй знадобляться літальні дрони та апарати, які стануть повсякденною нормою в умовах бойових дій».

Як вважає Ландсбергіс, «Литва повинна вчитись, адже якщо дивитись на ситуацію з боку підготовки до війни у їх країні, то цей досвід є актуальним для литовців».

«Вчитися (в українців – ред.) треба зараз. Тим більше, що вони готові відкривати друзям свої книжки про війну. Така нагода надзвичайна. За ті уроки, які ми можемо винести, було сплачено найвищу ціну», – додав він.

У грудні 2023 року Литва передала Україні нову партію військової допомоги. Зокрема, відомо, що на 2024–2026 роки передбачено новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів євро.

Олександр Камишін 20 грудня повідомив, що в грудні в Україні виробили більше ніж 50 тисяч FPV-дронів, але українські підприємства також можуть виготовити в наступному році понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності.