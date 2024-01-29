На тлі повідомлень про ймовірне звільнення Залужного в Міноборони заявили, що «це неправда»

Після низки повідомлень про ймовірне звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного Міністерство оборони України оприлюднило коротку заяву.

«Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда», – йдеться в повідомленні відомства в телеграмі.



Також речник президента Сергій Никифоров в коментарі «Українській правді» на запитання, чи звільняв президент Залужного, відповів: «точно ні».

Раніше сьогодні низка медіа з посиланням на свої джерела повідомила, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можуть звільнити. Зокрема, як повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» близьке до військово-політичного керівництва країни джерело, домовленості про це було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським. Відповідного указу президента про це немає.

Повідомлення про звільнення Залужного з’являються не вперше, зокрема, у листопаді 2023 року народний депутат Володимир Ар’єв поширив інформацію щодо нібито подання про відставку головнокомандувача ЗСУ. Проте згодом він це спростував.



У грудні минулого року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що звільнення головнокомандувача ЗСУ наразі не планується.

«Питання таке не стоїть. Я знаю, його розкручують і зовнішньо, і внутрішньо», – заявив він тоді.

Валерія Залужного на посаду головнокомандувача Збройних Сил України призначив президент України Володимир Зеленський у 2021 році.