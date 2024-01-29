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На тлі повідомлень про ймовірне звільнення Залужного в Міноборони заявили, що «це неправда»

Раніше сьогодні низка медіа з посиланням на свої джерела повідомила, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можуть звільнити
Раніше сьогодні низка медіа з посиланням на свої джерела повідомила, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можуть звільнити

Після низки повідомлень про ймовірне звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного Міністерство оборони України оприлюднило коротку заяву.

«Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда», – йдеться в повідомленні відомства в телеграмі.

Також речник президента Сергій Никифоров в коментарі «Українській правді» на запитання, чи звільняв президент Залужного, відповів: «точно ні».

Раніше сьогодні низка медіа з посиланням на свої джерела повідомила, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можуть звільнити. Зокрема, як повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» близьке до військово-політичного керівництва країни джерело, домовленості про це було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським. Відповідного указу президента про це немає.

Повідомлення про звільнення Залужного з’являються не вперше, зокрема, у листопаді 2023 року народний депутат Володимир Ар’єв поширив інформацію щодо нібито подання про відставку головнокомандувача ЗСУ. Проте згодом він це спростував.

У грудні минулого року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що звільнення головнокомандувача ЗСУ наразі не планується.

«Питання таке не стоїть. Я знаю, його розкручують і зовнішньо, і внутрішньо», – заявив він тоді.

Валерія Залужного на посаду головнокомандувача Збройних Сил України призначив президент України Володимир Зеленський у 2021 році.

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