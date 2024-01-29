«Дуже неправильно» – Зеленський про вручення повісток на вулицях 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від військових законопроєкту про «справедливу мобілізацію», яка, зокрема, не передбачатиме вручення повісток на вулицях і передбачатиме демобілізацію.

«Тільки по справедливості. У мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів – на полі бою… І треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна. Хоча заробітні плати – високі, але, тим не менше, треба справедливість у цьому напрямку», – сказав Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

«У будь-якому випадку, я б хотів, щоб це був комплексний, справедливий законопроєкт. Ось і все. Їхнє завдання сьогодні це зробити. Ніхто не говорить, що це популярне рішення чи непопулярне. Але, мені здається, важливо, щоб військові разом із Міністерством оборони підготували справедливу відповідь на це питання», – додав президент.

Зеленський назвав «дуже неправильним» те, що представники територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки на вулицях шукали чоловіків, які не з’явилися до ТЦК.

«Так, є випадки, і дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Є випадки такі? Так, є. Чи це правильно? Абсолютно ні. Вони не повинні цього робити. Тому я й попросив наших військових: коли вони будуть готувати цей законопроєкт – щоб не було шансів ходити по вулицях. І їх, і депутатів я попросив. Є сьогодні можливості застосування діджитал-формату тощо. Ми живемо в час цифровізації і ми дуже цифровізована країна… Немає проблеми вирішити це питання сучасно», – сказав президент.

12 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова, і найближчим часом її винесуть на погодження уряду. Умєров повідомив, що в новій редакції врахували всі пропозиції, які погодили з депутатами на засіданнях комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Того ж дня Кабінет міністрів відкликав свій попередній проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку й проходження військової служби» для його доопрацювання.

Передбачається, що новим законом будуть встановлені чіткі терміни служби за мобілізацією.

У грудні Зеленський заявляв, що військові вважають за необхідне мобілізувати до 500 тисяч людей. Наступного місяця президент зазначив, що «не бачить зараз потреби мобілізувати до армії пів мільйона людей».