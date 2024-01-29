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«Дуже неправильно» – Зеленський про вручення повісток на вулицях 

Президент заявив, що чекає від військових закону про «справедливу мобілізацію»
Президент заявив, що чекає від військових закону про «справедливу мобілізацію»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від військових законопроєкту про «справедливу мобілізацію», яка, зокрема, не передбачатиме вручення повісток на вулицях і передбачатиме демобілізацію.

«Тільки по справедливості. У мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів – на полі бою… І треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна. Хоча заробітні плати – високі, але, тим не менше, треба справедливість у цьому напрямку», – сказав Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

«У будь-якому випадку, я б хотів, щоб це був комплексний, справедливий законопроєкт. Ось і все. Їхнє завдання сьогодні це зробити. Ніхто не говорить, що це популярне рішення чи непопулярне. Але, мені здається, важливо, щоб військові разом із Міністерством оборони підготували справедливу відповідь на це питання», – додав президент.

Зеленський назвав «дуже неправильним» те, що представники територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки на вулицях шукали чоловіків, які не з’явилися до ТЦК.

«Так, є випадки, і дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Є випадки такі? Так, є. Чи це правильно? Абсолютно ні. Вони не повинні цього робити. Тому я й попросив наших військових: коли вони будуть готувати цей законопроєкт – щоб не було шансів ходити по вулицях. І їх, і депутатів я попросив. Є сьогодні можливості застосування діджитал-формату тощо. Ми живемо в час цифровізації і ми дуже цифровізована країна… Немає проблеми вирішити це питання сучасно», – сказав президент.

12 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова, і найближчим часом її винесуть на погодження уряду. Умєров повідомив, що в новій редакції врахували всі пропозиції, які погодили з депутатами на засіданнях комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Того ж дня Кабінет міністрів відкликав свій попередній проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку й проходження військової служби» для його доопрацювання.

Передбачається, що новим законом будуть встановлені чіткі терміни служби за мобілізацією.

У грудні Зеленський заявляв, що військові вважають за необхідне мобілізувати до 500 тисяч людей. Наступного місяця президент зазначив, що «не бачить зараз потреби мобілізувати до армії пів мільйона людей».

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