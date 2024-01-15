Залужний поговорив із генералом США: йшлося про результати бойових дій у 2023 році

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 15 січня провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

«Поінформував генерала Брауна про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту. Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024-й. Разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес», – розповів Залужний у фейсбуці за підсумками перемовин.

Крім того, відомо, що Залужний подякував генералу Брауну та всьому американському народові «за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором».

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінював, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська Харківської області найближчими тижнями, а російське угруповання на куп’янському напрямку виглядає більш придатним для проведення інтенсивних наступальних зусиль, ніж деінде в Україні або вздовж міжнародно визнаних кордонів України.