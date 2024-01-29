Зеленський: перебуваємо «в дуже складному моменті», але Росію можна зупинити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри складну ситуацію, що склалася на даний час, Росію можна зупинити. Він сказав про це в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

При цьому президент не відповів прямо на запитання журналістки про те, що чи може війна закінчитися цього року.

«Треба вірити в себе, в народ, в Україну, у партнерів. Вірити в мир. Бо будь-яка війна закінчується. Я вважаю, що ми перебуваємо в дуже складному моменті. Можна і геополітично, і фінансово, можна зупинити Росію… Не допустити зруйнування України, знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити третьої світової війни», – сказав Зеленський.

Раніше цього місяця телеканал CNN, посилаючись на джерела, обізнані з даними розвідок США й інших країн Заходу писав, що війна в Україні триватиме ще від двох до пʼяти років.

Financial Times із посиланням на українських чиновників 19 січня писала, що російські війська, ймовірно, планують провести широкомасштабний наступ влітку 2024 року. У Києві вважають, що Росія спробує захопити території чотирьох регіонів України, про так звану анексію яких Москва оголосила у вересні 2022 року, ідеться про Донецьку Луганську, Херсонську й Запорізьку області.

Один із західних чиновників у розмові з FT зазначив, що «перспективи оперативного прориву будь-якої зі сторін у 2024 році» невеликі.

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