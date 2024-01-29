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Зеленський: перебуваємо «в дуже складному моменті», але Росію можна зупинити

При цьому президент не відповів прямо на запитання журналістки про те, що чи може війна закінчитися цього року
При цьому президент не відповів прямо на запитання журналістки про те, що чи може війна закінчитися цього року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри складну ситуацію, що склалася на даний час, Росію можна зупинити. Він сказав про це в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

При цьому президент не відповів прямо на запитання журналістки про те, що чи може війна закінчитися цього року.

«Треба вірити в себе, в народ, в Україну, у партнерів. Вірити в мир. Бо будь-яка війна закінчується. Я вважаю, що ми перебуваємо в дуже складному моменті. Можна і геополітично, і фінансово, можна зупинити Росію… Не допустити зруйнування України, знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити третьої світової війни», – сказав Зеленський.

Раніше цього місяця телеканал CNN, посилаючись на джерела, обізнані з даними розвідок США й інших країн Заходу писав, що війна в Україні триватиме ще від двох до пʼяти років.

Financial Times із посиланням на українських чиновників 19 січня писала, що російські війська, ймовірно, планують провести широкомасштабний наступ влітку 2024 року. У Києві вважають, що Росія спробує захопити території чотирьох регіонів України, про так звану анексію яких Москва оголосила у вересні 2022 року, ідеться про Донецьку Луганську, Херсонську й Запорізьку області.

Один із західних чиновників у розмові з FT зазначив, що «перспективи оперативного прориву будь-якої зі сторін у 2024 році» невеликі.

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