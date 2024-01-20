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«Пам’ятаємо всіх» – Зеленський і Залужний у День захисників Донецького аеропорту

Руїни Міжнародного аеропорту «Донецьк» після обстрілів проросійськими формуваннями. Українські військові утримували аеропорт 244 дні
Руїни Міжнародного аеропорту «Донецьк» після обстрілів проросійськими формуваннями. Українські військові утримували аеропорт 244 дні

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті захисників Донецького аеропорту заявив, що битва за Донецький аеропорт є однієї з тих, які визначили сучасну історію України.

«Сьогодні Україна згадує захисників Донецького аеропорту – однієї з тих битв, які визначили нашу сучасну історію. Українці сильніші, ніж будь-які обставини. Ми маємо всі усвідомлювати цю свою силу. І ми маємо перемогти в цій війні. Заради свого народу, заради своєї держави, заради того, щоб російське зло назавжди запамʼятало, що ніколи й нічого воно більше не здобуде», – сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.

У соцмережі Х Зеленський написав, що «подвиг кіборгів довів: українців не зламати».

«Памʼятаємо кожного, хто бʼється заради держави», – наголосив президент.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний подякував кожному, «хто бився в ДАПі».

«Сьогодні День пам’яті захисників Донецького аеропорту, героїв, які написали важливу сторінку в історії боротьби за нашу Незалежність. Цей подвиг українських воїнів продемонстрував усьому світові відвагу, мужність і незламність українців. Навіки в нашій пам’яті закарбувалися слова: «Кіборги вистояли, не встояв бетон», – написав Залужний на своїй сторінці у фейсбуці.

«Ми дякуємо кожному, хто бився в ДАПі. Ми пам’ятаємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Слава Героям», – додав головнокомандувач ЗСУ.

20 січня в Україні вшановують памʼять військових, які до моменту остаточного руйнування нового терміналу Донецького аеропорту впродовж майже восьми місяців – від 26 травня 2014 року – утримували цю позицію.

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20 січня 2015 року проросійські бойовики, не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал Донецького аеропорту, остаточно перетворивши колись один з найбільших аеропортів країни на руїни. Після цього військове керівництво ухвалило рішення відвести українських бійців, і 22 січня останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал.

Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули близько 100 військових.

Розповіді безпосередніх учасників боїв за Донецький аеропорт, фото та відео читайте і дивіться у розділі Донецький аеропорт.

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