«Пам’ятаємо всіх» – Зеленський і Залужний у День захисників Донецького аеропорту

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті захисників Донецького аеропорту заявив, що битва за Донецький аеропорт є однієї з тих, які визначили сучасну історію України.



«Сьогодні Україна згадує захисників Донецького аеропорту – однієї з тих битв, які визначили нашу сучасну історію. Українці сильніші, ніж будь-які обставини. Ми маємо всі усвідомлювати цю свою силу. І ми маємо перемогти в цій війні. Заради свого народу, заради своєї держави, заради того, щоб російське зло назавжди запамʼятало, що ніколи й нічого воно більше не здобуде», – сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.

У соцмережі Х Зеленський написав, що «подвиг кіборгів довів: українців не зламати».

«Памʼятаємо кожного, хто бʼється заради держави», – наголосив президент.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний подякував кожному, «хто бився в ДАПі».

«Сьогодні День пам’яті захисників Донецького аеропорту, героїв, які написали важливу сторінку в історії боротьби за нашу Незалежність. Цей подвиг українських воїнів продемонстрував усьому світові відвагу, мужність і незламність українців. Навіки в нашій пам’яті закарбувалися слова: «Кіборги вистояли, не встояв бетон», – написав Залужний на своїй сторінці у фейсбуці.

«Ми дякуємо кожному, хто бився в ДАПі. Ми пам’ятаємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Слава Героям», – додав головнокомандувач ЗСУ.

20 січня в Україні вшановують памʼять військових, які до моменту остаточного руйнування нового терміналу Донецького аеропорту впродовж майже восьми місяців – від 26 травня 2014 року – утримували цю позицію.

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20 січня 2015 року проросійські бойовики, не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал Донецького аеропорту, остаточно перетворивши колись один з найбільших аеропортів країни на руїни. Після цього військове керівництво ухвалило рішення відвести українських бійців, і 22 січня останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал.

Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули близько 100 військових.

Розповіді безпосередніх учасників боїв за Донецький аеропорт, фото та відео читайте і дивіться у розділі Донецький аеропорт.