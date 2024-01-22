Голова Нацполіції: ходити й роздавати повістки поліцейські не будуть

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що поліцейські особисто не роздаватимуть повістки громадянам, бо це не входить до їхніх обов’язків і вони не мають на це ресурсу.

«Поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місце перебування ухилянтів, та згідно з повноваженнями і за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких осіб. Але вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського. Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов’язки, в тому числі і непритаманні поліції функції. Ми готові допомагати, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма і це не буде визначено нашим функціоналом», – сказав Вигівський в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

При цьому, за словами голови Нацполіції, навіть якщо законом буде встановлена така норма, як вручення повісток поліцейськими, то поліції все одно не вистачить людей.

«Я вважаю, що кожен повинен займатись своєю роботою, та у нас на сьогодні недостатньо ресурсу для того, щоб ми ще й ходили і роздавали повістки», – додав він.

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що до нього звернулися військові з проханням дати можливість більше мобілізувати людей в армію.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist виступив за розширення мобілізації, щоб була можливість замінити солдатів на фронті.

12 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова, і найближчим часом її винесуть на погодження уряду. Умєров повідомив, що в новій редакції врахували всі пропозиції, які погодили з депутатами на засіданнях комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки.

Того ж дня Кабінет міністрів відкликав свій попередній проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» для його доопрацювання.

Передбачається, що новим законом будуть встановлені чіткі терміни служби за мобілізацією.

Верховна Рада України 16 січня ухвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобовʼязаних.

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах: Податкової служби, МОЗ, Мін’юсту, МВС, ЦВК, Державної міграційної служби й інших відомств.