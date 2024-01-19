У Міноборони розповіли, коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного

На початку другого кварталу 2024 року планують запустити електронний кабінет військовозобов’язаного, розповіла заступниця міністра оборони України Катерину Чорногоренко в ефірі телемарафону.

«Ми зможемо, скажімо так, перший етап – запровадження функціонала електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного. Тобто це буде можливість актуалізувати свої дані. Буде надано період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй щоденній роботі», – розповіла заступниця міністра.

При цьому, Чорногоренко не відповіла прямо на питання, чи будуть в е-кабінеті військовозобов’язаного повістки, але сказала: «повістки – це питання, яке буде розглядатися в рамках так званого «мобілізаційного» закону.

Вона також зазначила, що верифікацію в реєстрі «Оберіг» вже проведено.

«Ми верифікували дані й трансформували паперові дані в цифрові. Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаних прибути в ТЦК», – додала Чорногоренко.

Раніше, 16 січня, Верховна Рада України 16 січня ухвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобовʼязаних.

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах: Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Державної міграційної служби та інших відомств.

Тепер закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану» має надійти на підпис президентові України.