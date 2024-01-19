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У Міноборони розповіли, коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного

На початку другого кварталу 2024 року планують запустити електронний кабінет військовозобов’язаного, розповіла заступниця міністра оборони України Катерину Чорногоренко
На початку другого кварталу 2024 року планують запустити електронний кабінет військовозобов’язаного, розповіла заступниця міністра оборони України Катерину Чорногоренко

На початку другого кварталу 2024 року планують запустити електронний кабінет військовозобов’язаного, розповіла заступниця міністра оборони України Катерину Чорногоренко в ефірі телемарафону.

«Ми зможемо, скажімо так, перший етап – запровадження функціонала електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного. Тобто це буде можливість актуалізувати свої дані. Буде надано період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй щоденній роботі», – розповіла заступниця міністра.

При цьому, Чорногоренко не відповіла прямо на питання, чи будуть в е-кабінеті військовозобов’язаного повістки, але сказала: «повістки – це питання, яке буде розглядатися в рамках так званого «мобілізаційного» закону.

Вона також зазначила, що верифікацію в реєстрі «Оберіг» вже проведено.

«Ми верифікували дані й трансформували паперові дані в цифрові. Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаних прибути в ТЦК», – додала Чорногоренко.

Раніше, 16 січня, Верховна Рада України 16 січня ухвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобовʼязаних.

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах: Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Державної міграційної служби та інших відомств.

Тепер закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану» має надійти на підпис президентові України.

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