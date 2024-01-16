Рада підтримала створення електронного реєстру військовозобовʼязаних

Верховна Рада України 16 січня ухвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобовʼязаних. Про це повідомили депутати парламенту Ярослав Железняк (фракція «Голос») та Олексій Гончаренко («Європейська солідарність»).

За словами Железняка, «після довгих і складних дискусій та провалу багатьох правок» законопроєкт №10062 про цифровізацію армії ухвалено голосами 249 депутатів.

Гончаренко уточнив, що Рада також підтримала положення про автоматичне отримання статусу учасника бойових дій (УБД).

«Я наполягав на автоматичному отриманні УБД вже багато місяців! До мене з цього приводу зверталось дуже багато військовослужбовців. Нарешті закон прийнятий!» – написав депутат у телеграмі.

Міністерство оборони України перед розглядом документа пояснило, в чому полягає його важливість.

«Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат… Буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних у системі», – ідеться в повідомленні.

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах: Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Державної міграційної служби та інших відомств.

Тепер закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану» має надійти на підпис президентові України.