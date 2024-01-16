Кабмін дозволив без обмежень бронювати військовозобов’язаних працівників ОПК – Мінекономіки

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, повідомило Міністерство економіки 16 січня. За повідомленням, це рішення уряд ухвалив на засіданні 16 січня.

Згідно з новими змінами, військовозобов’язані працівники підприємств і організацій, які Міністерство стратегічної промисловості визначило як критично важливі у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються від мобілізації:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності

без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню

Заступник міністра економіки Ігор Фоменко уточнив, що відтепер підприємства ОПК зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників також незалежно від рівня дефіцитності їхньої військової спеціальності.

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«Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Це рішення – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання – забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги», – заявив Фоменко.

Постанову щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час Кабмін ухвалив 27 січня 2023 року. Вона затверджує порядок і правила бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану.

Верховна Рада України 16 січня ухвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобовʼязаних.