Bloomberg: Україна стикнулася з нестачею боєприпасів через затримку допомоги Заходу

Україна стикнулася з нестачею артилерійських снарядів та ракет для протиповітряної оборони через затримку узгодження військової допомоги від США та Євросоюзу, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на західних чиновників.



За словами дипломатів, європейські союзники зможуть поставити Україні до 1 березня лише 600 тисяч набоїв із обіцяного мільйона через затримки при виробництві та побоювання у скороченні запасів Заходу.

Читайте також: Боррель: кількість наданих ЄС Україні боєприпасів сягне 500 тисяч до березня, але спроможності ростуть



1 лютого європейські лідери обговорять на саміті питання щодо виділення Україні 50 мільярдів євро на чотирирічний термін – раніше Угорщина заблокувала виділення цього пакету допомоги Києву. Якщо досягнути домовленостей не вдасться, блоку доведеться знайти спосіб надати допомогу без підтримки Будапешта, зазначає Bloomberg.

Європейський чиновник повідомив агентству, що у будь-якому випадку ЄС має намір схвалити допомогу до кінця лютого.



У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Республіканці наполягають на посиленні охорони кордонів в обмін на схвалення допомоги іншим країнам.

Читайте також: Кірбі: українським командирам доводиться ухвалювати «складні рішення» через брак ресурсів



На думку західних дипломатів, навіть якщо Київ отримає допомогу від ЄС, відсутність підтримки з боку США українські війська відчують до кінця весни.



Співрозмовник також розповів, що в останні місяці Київ створив запаси ключових боєприпасів союзників, щоб забезпечити постачання військ. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

Ще у грудні минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».