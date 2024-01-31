Боррель повідомив про щонайменше 21 мільярд євро військової допомоги Україні від ЄС 2024-го

Держави-члени Євросоюзу заклали у свої бюджети на цей рік зобов’язання надати Україні військову допомогу сумарно на 21-н мільярд євро. Про це за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу повідомив глава європейської дипломатії, передає кореспондентка Радіо Свобода. Жозеп Боррель наголосив, що це не остаточні дані.

«Ми запитуємо країни-члени про їхні зобов’язання на цей рік. Я все ще не маю повної відповіді, але багато держав-членів уже надіслали свої коментарі. Можу сказати, виходячи з переліку, що це буде (сумарно – ред.) 21 мільярд, який закладено в бюджети на 2024 рік на військову допомогу Україні», – заявив Боррель.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки додав, що за перші два роки повномасштабної війни Росії проти України держави-члени сумарно з фінансуванням, яке надавали на рівні Євросоюзу, витратили 28 мільярдів євро на військові потреби України. Відтак сума 21 мільярд, закладена на 2024-й, свідчить про «позитивні тенденції».

«За один рік це фактично стільки ж, скільки раніше за два роки. І це лише частина картини, оскільки є й інші суттєві позитивні тенденції. По-перше, я очікую більше інформації від держав-членів (не всі надали інформацію про свої бюджети на військову допомогу Україні на цей рік – ред.), а по-друге, тому що є ще одна віха, яка наголошує на важливості (підтримки України – ред.) – це наша навчальна місія», – зазначив топ-дипломат ЄС.

Боррель повідомив, що міністри домовилися навчити ще 20 тисяч українських бійців на додачу до 40 тисяч, які вже пройшли курс у рамках військово-тренувальної місії ЄС.

«Це піднімає цифру до 60 тисяч солдатів, які загалом пройшли підготовку. Їхня кількість сягне 60 тисяч до кінця літа. Вам відомо, що хороша підготовка означає збереження життя на полі бою», – резюмував Боррель.

В середині січня Financial Times із посиланням на неназваних європейських дипломатів повідомила, що Європейська служба зовнішніх звʼязків, яку очолює Жозеп Боррель, проводить аудит військової допомоги країн-членів ЄС Україні.

Ревізію проводять після заяви канцлера Олафа Шольца, що зажадав підрахунків поставок зброї Україні, називаючи військову допомогу їй, сплановану на 2024 рік деякими членами Євросоюзу, замалою. Партнерів глава німецького уряду закликав збільшити допомогу Україні й визначитися з планами до екстреного саміту ЄС, що пройде 1 лютого.

На саміті лідери планують схвалити також цьогорічне поповнення Європейського фонду миру, з якого фінансують зброю для України, на 5 мільярдів євро. Пошуки компромісу щодо цього рішення, наголосив Жозеп Боррель, тривають.