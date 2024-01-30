Макрон закликав ЄС «прискорити» допомогу Україні

Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейських лідерів знайти способи «прискорити» допомогу Україні.



«У найближчі місяці нам доведеться прискорити масштаби нашої підтримки», – сказав Макрон у своїй промові 30 січня під час візиту до Швеції. – «Ціна... перемоги Росії занадто висока для всіх нас».



Лідери ЄС зберуться в Брюсселі 1 лютого на засіданні Європейської Ради, де обговорять питання допомоги Україні у зв’язку з наближенням другої річниці війни.



Україна продовжує відбивати широкомасштабні наземні атаки Росії.

Раніше цього ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку року Росія запустила майже 1000 ракет і безпілотників по території України.



«З початку року Росія запустила понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників по українських містах. Щоб протистояти такому терористичному тиску, потрібен досить потужний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами», – написав він у соцмережі X.



Зеленський додав, щоб протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба – головні пріоритети України.

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Заява Макрона пролунала на тлі затримки допомоги Заходу Україні. У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги. Лідери ЄС мають повернутися до цього питання на початку лютого.

У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.

Республіканці у Конгресі пов’язують схвалення допомоги Україні з посиленням міграційної політики. Пропоновані адміністрацією компроміси поки що для республіканців неприйнятні. Столтенберґ заявив, що проведе переговори з членами Конгресу з питань допомоги Україні.