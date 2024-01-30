«Ми ще не там»: посадовець ЄС про компроміс із Угорщиною щодо 50 мільярдів євро для України

Угорщина продовжує наполягати на щорічному перегляді макрофінансової допомоги Україні. Про це 30 січня на закритому брифінгу в Брюсселі журналістам на умовах анонімності розповів високопосадовець ЄС, залучений до підготовки позачергового саміту лідерів країн Євросоюзу, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Останніми тижнями ми багато спілкувалися й мало не щодня обговорювали це питання з угорською делегацією… У міру того, як ми наближаємося до саміту Євроради, переговори стають інтенсивнішими. Однак ми ще не там (не досягли результату – ред.)», – зауважив чиновник.

Посадовець водночас відзначив «певні зрушення з боку Угорщини в певній частині переговорів», утім, наголосив, що Будапешт прагне зберегти можливість щороку переглядати 50-мільярдний макрофінансовий пакет для України, який від початку планували схвалити одразу на чотири роки.

Перегляд, на вимогу Угорщини, має здобувати одностайну підтримку країн-членів ЄС, щоб кошти до України продовжували надходити. Це відкриває додаткові можливості для застосування Будапештом права вето.

«Чесно кажучи, я сьогодні не можу сказати, чи вдасться домовитися, й чи лідери погодяться на це. Адже, якщо дивитися на всіх у кімнаті загалом та спроби знайти компроміс між усіма висловленими в ній позиціями, то ми бачимо, що є міцна позиція щодо того, як має виглядати Мультифінансова рамка (бюджет ЄС на 2021 – 2027 роки, в який намагаються закласти макрофін Україні – ред.). Там ідеться про правила й договори, а Угорщина просить, по суті, іншого», – наголосив посадовець ЄС.

Усі країни-члени ЄС, окрім Угорщини, прагнуть зробити макрофінансову допомогу Україні частиною одного «мегапакету» – бюджету Євросоюзу, який якраз переглядають у зв’язку зі збільшенням витрат за його іншими статтями. Втім, вимога Угорщини таким чином впливає не лише на допомогу Україні, а й на можливий перегляд усього бюджету ЄС, що створює для лідерів складнощі в можливому досягненні компромісу.

1 лютого лідери країн ЄС збираються у Брюсселі на позачерговий саміт, де спробують розблокувати 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні – цю суму планували виділити на найближчі чотири роки. На грудневому саміті це рішення не вдалося ухвалити, бо його заблокував угорський премʼєр Віктор Орбан.

В інтерв’ю французькому виданню Le Point, опублікованому 30 січня, прем’єр Угорщини підтвердив готовність розблокувати кошти для України за умови, «якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні».

Посадовці ЄС знають, що потреба України в коштах є нагальною, відтак готували запасні плани на випадок, якщо Віктор Орбан так і не зніме своє вето під час саміту. 50 мільярдів спробують надати силами 26 країн-членів Євросоюзу, втім, цей сценарій є більш громіздким і затратним у часі з точки зору його реалізації, оскільки потребуватиме також погодження національними парламентами.