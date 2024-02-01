ЄС на позачерговому саміті обговорить допомогу Україні на 50 млрд євро і вето Угорщини

У Брюсселі 1 лютого пройде позачерговий саміт Євросоюзу, на якому лідери країн ЄС знову обговорять виділення допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро, заблоковане Угорщиною в грудні.

Йдеться про фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС. Це – 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років.

ЄС хоче внести ці витрати до семирічного бюджетного плану, який діятиме ще чотири роки. Для цього необхідне внесення поправок до вже затвердженого бюджету, що потребує згоди всіх країн ЄС. Однак Угорщина, як і раніше, не дала згоди на це.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан останнім часом заявляв, що готовий погодитися на внесення цих 50 мільярдів євро на допомогу Україні до бюджетного плану Євросоюзу, але за умови, що це рішення переглядатимуть щороку, що дає можливість Будапешту заблокувати його в майбутньому.

За даними агентства Reuters, до вечора середи жодної домовленості з Орбаном ще не було. Європейські політики зізнаються, що не можуть передбачити, як вчинить угорський прем’єр.

У ЄС обговорюють альтернативні варіанти на випадок, якщо не вдасться подолати вето Будапешта. Однак альтернативи виглядають складнішими і довшими в реалізації, оскільки передбачають проведення рішень через парламенти країн ЄС.

Як писала днями Financial Times, Брюссель навіть готовий підірвати економіку Угорщини і розробив стратегію, яка має прицільно вдарити по її слабких місцях, підірвати її валюту й обвалити довіру інвесторів. До цього плану вдадуться, якщо Будапешт відмовиться зняти вето з надання допомоги Києву, зазначає FT.

Міністр угорського уряду у справах Євросоюзу Янош Бока заявив, що Угорщині нічого не відомо про можливу фінансову погрозу з боку влади ЄС, проте його країна «не поступиться під тиском».