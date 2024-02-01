Брак артилерійських боєприпасів є критичним – Умєров у листі до міністрів ЄС

Україна зазнає «критичного» браку артилерійських снарядів, ідеться в листі міністра оборони Рустема Умєрова керівникам військових відомств країн Євросоюзу, пише Bloomberg.

За словами українського міністра, ситуація погіршується з кожним днем. Він пояснив, що ЗСУ можуть випускати не більш як дві тисячі снарядів на день на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів. Це втричі менше снарядів, ніж використовує Росія, йдеться у листі.

За оцінкою Умєрова, Україна потребує 200 тисяч 155-міліметрових снарядів на місяць. Міністр оборони України знову закликав європейських союзників виконати обіцянку щодо постачання мільйона боєприпасів.

У березні 2023 року Євросоюз пообіцяла надати Україні мільйон артилерійських снарядів упродовж 12 місяців.

Наприкінці січня 2024 року голова європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив, що країни Євросоюзу передали Україні лише 330 тисяч снарядів із обіцяного мільйона. До березня 2024 року ЄС планує передати Києву ще 200 тисяч снарядів.

Ще у грудні минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».