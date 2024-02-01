Туск заявив про «втому від Орбана» в Брюсселі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що немає «плану Б» щодо допомоги Європейського союзу для України, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який затримує її, повинен вирішити, чи є Угорщина «частиною нашої спільноти».

«Це дуже дивна і дуже егоїстична гра Віктора Орбана, і тут немає місця для компромісів щодо наших принципів, таких як верховенство права. І точно немає місця для компромісу щодо України», – сказав Туск.

Він наголосив, що в ЄС «точно немає» проблем із так званою втомою від України, але наразі в Брюсселі є втома від Орбана.

Прем’єр Польщі висловив сподівання, що в ЄС знайдуть «вагомі аргументи», щоб зрештою переконати угорського лідера.

У Брюсселі 1 лютого проходить позачерговий саміт Євросоюзу, на якому лідери країн ЄС знову обговорять виділення допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро, заблоковане Угорщиною в грудні.

Йдеться про фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС. Це – 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років.

ЄС хоче внести ці витрати до семирічного бюджетного плану, який діятиме ще чотири роки. Для цього необхідне внесення поправок до вже затвердженого бюджету, що потребує згоди всіх країн ЄС. Однак Угорщина, як і раніше, не дала згоди на це.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан останнім часом заявляв, що готовий погодитися на внесення цих 50 мільярдів євро на допомогу Україні до бюджетного плану Євросоюзу, але за умови, що це рішення переглядатимуть і перезатверджуватимуть щороку, що дає можливість Будапешту заблокувати його в майбутньому.

В останній версії висновків саміту, що є в розпорядженні Радіо Свобода, пропонується щорічний перегляд того, як Україна витрачає гроші – щоб заручитися підтримкою Угорщини щодо їх надання: але у формі дебатів, що базуватимуться на звітах Єврокомісії.

За цих умов Будапешт не зможе ставити потік коштів на паузу, втім зможе висловлювати занепокоєння, якщо щось йому не буде подобатися, передає кореспондентка Радіо Свобода.