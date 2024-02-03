Окремо від України. У Конгресі США наступного тижня проголосують за допомогу Ізраїлю

Наступного тижня Палата представників США голосуватиме за законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів, розповів спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

Як заявив Джонсон, «такий крок необхідний для швидкого отримання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з «Хамасом» (угрупованням, визнаним США та ЄС терористичним – ред.) у Секторі Гази».

Він зауважив, що «зараз США немає часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю».

«Цю пропозицію незабаром оприлюднить Сенат після тривалих переговорів», – сказав Джонсон.

Законопроєкт, за який голосуватимуть, передбачає кошти на ізраїльські системи протиракетної оборони «Залізний купол» і «Залізний промінь», а також на військові операції США на Близькому Сході та «посилений захист американського персоналу в посольствах».

«Хоча Сенат, схоже, готовий нарешті оприлюднити текст свого додаткового пакета після місяців закритих переговорів, їхнє керівництво усвідомлює, що, не включивши Палату представників у свої переговори, вони позбавили можливості швидкого розгляду будь-якого законодавства», – попередив Джонсон.

Проте, за його словами, законопроєкт не матиме компенсаційних скорочень витрат, на відміну від законопроєкту про допомогу Ізраїлю на 14 мільярдів доларів, який був ухвалений Палатою представників через заперечення Демократичної партії.

Раніше, 2 лютого, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат США голосуватиме за додатковий законопроєкт про національну безпеку, який включає двопартійну угоду щодо безпеки кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю.

Пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроєктом. Йдеться про нові повноваження щодо обов’язкового закриття кордону, якщо щоденний перетин кордону перевищує 5 000 осіб на день, реформу системи надання притулку, прискорена процедура розгляду заяв та припинення практики затримання та звільнення мігрантів.



Переговори щодо цих змін у прикордонній політиці відклали голосування за законопроєкт на кілька місяців.

1 лютого лідери країн Євросоюзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Йдеться про фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС. Це – 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років.

Після погодження ЄС багатомільярдної фінансової допомоги для України голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Джо Байден провели телефонні переговори. Як повідомив Білий дім, під час розмови «Фон дер Ляєн підкреслила критичну важливість постійної підтримки України з боку США».