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Важливо робити все, щоб Україна могла завдавати поразок Росії – Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до всіх країн-партнерів та подякував їм за підтримку України
Президент Володимир Зеленський звернувся до всіх країн-партнерів та подякував їм за підтримку України

Президент Володимир Зеленський звернувся до всіх країн-партнерів та подякував їм за підтримку України. Водночас він нагадав про важливість і надалі співпрацювати, «щоб Росія не виграла війну», йдеться у його вечірньому зведенні 3 лютого.

«Хочу подякувати зараз усім партнерам України, які підтримували і продовжують підтримувати нашу державу. Триває робота із командами європейських держав щодо посилення України, нових оборонних пакетів, нових безпекових рішень», – зазначив глава держава.

Він нагадав, що за останній тиждень Україна отримала велику кількість підтримки від партнерів. Однак, за словами Зеленського, «важливо щоб й надалі вона не припинялась».

«Війна розпочата Росією на українському фронті, але її мішенню є не тільки наша держава, не тільки наша незалежність. І тому безумовно важливо зберігати максимальну консолідацію вільного світу й робити все можливе та неможливе, щоб Україна могла завдавати поразок Росії. Іншого Москва не розуміє», – вважає Зеленський.

Раніше, 1 лютого, лідери країн Євросоюзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Йдеться про фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС. Це – 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років.

Водночас у США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.

Орбан уже не проти всіх, але як надовго? Залаштунки українського саміту ЄС (відео)
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Орбан уже не проти всіх, але як надовго? Залаштунки українського саміту ЄС (відео)

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