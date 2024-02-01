Зеленський подякував ЄС за допомогу Україні та згадав про США: «чекаємо рішень»

Президент України Володимир Зеленський подякував за «довгоочікуване рішення ЄС» і заявив, що Україна чекає рішень від США.



«Сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн – разом. Інституції Євросоюзу – у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі. Але водночас – це чіткий сигнал через Атлантику, сигнал про те, що Європа бере на себе зобов’язання. Безпекові. Сильні. Чекаємо рішень Америки», – заявив він у своєму відеозверненні.



Зеленський подякував за «довгоочікуване рішення Євросоюзу», яке означає – «українці мають фінансові гарантії для соціальної стабільності».



«Я вдячний кожній із 27 країн Євросоюзу та керівникам європейських інституцій. Зараз важливо, щоб розподіл цих коштів відбувся за аналогією до попереднього формату підтримки: перші два транші потребуємо більшої суми – 18 мільярдів євро на рік, а далі стійкість держави буде більшою», – сказав президент, додавши, що команди України та Євросоюзу відпрацюють це питання.

Після погодження ЄС багатомільярдної фінансової допомоги для України голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Джо Байден провели телефонні переговори. Як повідомив Білий дім, під час розмови «Фон дер Ляєн підкреслила критичну важливість постійної підтримки України з боку США».

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1 лютого лідери країн Євросоюзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Йдеться про фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС. Це – 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років.

Водночас у США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.