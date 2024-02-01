«Україна має продовжувати отримувати підтримку від своїх партнерів» – глава Єврокомісії у розмові з Байденом

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Джо Байден обговорили допомогу Україні.

«Гарна телефонна розмова з Байденом після того, як Європа погодила 50 мільярдів євро фінансової допомоги для України. Ми погодилися, що Україна повинна продовжувати отримувати широку підтримку від своїх партнерів. Ми будемо спільно стояти на боці України стільки, скільки буде потрібно», – написала вона у соцмережі Х.



Як повідомляє Білий дім, під час розмови Байден привітав рішення ЄС про надання Києву фінансової допомоги, назвавши його «історичним».



«Президент Байден високо оцінив непохитну підтримку ЄС України, яка продовжує захищатися від російської агресії та реалізовувати євроатлантичні прагнення. Фон дер Ляєн підкреслила критичну важливість постійної підтримки України з боку США, яка є необхідною для зусиль України, спрямованих на захист свого народу, міст та солдатів у боротьбі за свободу», – заявили у Вашингтоні.

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1 лютого лідери країн Євросоюзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Йдеться про фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС. Це – 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років.

Водночас у США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.