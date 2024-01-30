Директор ЦРУ Бернс пояснив, чому США важливо продовжувати підтримку України

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс пояснив, чому Вашингтону важливо продовжувати підтримку України.
«Ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. При менш ніж п’яти відсотках оборонного бюджету США – це відносно скромні інвестиції, які приносять значну геополітичну вигоду Сполученим Штатам і помітні прибутки для американської промисловості», – пише він в статті Foreign Affairs.
За його словами, продовження поставок озброєнь поставить Україну в сильнішу позицію, якщо з’явиться можливість для «серйозних переговорів».
«Це дає шанс забезпечити довгостроковий виграш для України і стратегічний програш для Росії. Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б голом у свої ворота історичного масштабу», – наголосив глава ЦРУ.
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Він припускає, що цей рік, ймовірно, буде важким на полі бою в Україні, «випробуванням на міцність, наслідки якого вийдуть далеко за межі героїчної боротьби країни за свою свободу і незалежність».
«Завдання України полягає в тому, щоб підірвати зарозумілість Путіна і продемонструвати високу ціну для Росії продовження конфлікту, не лише досягаючи прогресу на фронті, але й завдаючи глибших ударів у тилу і досягаючи стабільних успіхів у Чорному морі», – додав Бернс.
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Глава ЦРУ зауважив, що війна Путіна вже стала провалом для Росії на багатьох рівнях, оскільки його початкова мета – захопити Київ і підкорити Україну – виявилася «нерозумною та ілюзорною», його армія зазнала величезних втрат – щонайменше 315 000 російських солдатів були вбиті або поранені, дві третини довоєнного танкового парку Росії було знищено.
За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 384 140 своїх військових. Москва про свої втрати не повідомляє.
Ця заява Вільяма Бернса пролунала на тлі затримки допомоги Заходу Україні. Зокрема, у США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.
Республіканці у Конгресі пов’язують схвалення допомоги Україні з посиленням міграційної політики. Пропоновані адміністрацією компроміси поки що для республіканців неприйнятні. Столтенберґ заявив, що проведе переговори з членами Конгресу з питань допомоги Україні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
ООН від початку повномасштабного вторгнення РФ підтвердила загибель в Україні 9 701 цивільного, йдеться у звіті за 25 вересня 2023 року. Реальна кількість жертв, вказують аналітики, є набагато більшою.
Усього із 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року ООН зафіксувала в Україні щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних, повідомила 21 листопада Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.
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