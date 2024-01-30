Директор ЦРУ Бернс пояснив, чому США важливо продовжувати підтримку України

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс пояснив, чому Вашингтону важливо продовжувати підтримку України.



«Ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. При менш ніж п’яти відсотках оборонного бюджету США – це відносно скромні інвестиції, які приносять значну геополітичну вигоду Сполученим Штатам і помітні прибутки для американської промисловості», – пише він в статті Foreign Affairs.



За його словами, продовження поставок озброєнь поставить Україну в сильнішу позицію, якщо з’явиться можливість для «серйозних переговорів».



«Це дає шанс забезпечити довгостроковий виграш для України і стратегічний програш для Росії. Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б голом у свої ворота історичного масштабу», – наголосив глава ЦРУ.

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Він припускає, що цей рік, ймовірно, буде важким на полі бою в Україні, «випробуванням на міцність, наслідки якого вийдуть далеко за межі героїчної боротьби країни за свою свободу і незалежність».



«Завдання України полягає в тому, щоб підірвати зарозумілість Путіна і продемонструвати високу ціну для Росії продовження конфлікту, не лише досягаючи прогресу на фронті, але й завдаючи глибших ударів у тилу і досягаючи стабільних успіхів у Чорному морі», – додав Бернс.

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Глава ЦРУ зауважив, що війна Путіна вже стала провалом для Росії на багатьох рівнях, оскільки його початкова мета – захопити Київ і підкорити Україну – виявилася «нерозумною та ілюзорною», його армія зазнала величезних втрат – щонайменше 315 000 російських солдатів були вбиті або поранені, дві третини довоєнного танкового парку Росії було знищено.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 384 140 своїх військових. Москва про свої втрати не повідомляє.

Ця заява Вільяма Бернса пролунала на тлі затримки допомоги Заходу Україні. Зокрема, у США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.

Республіканці у Конгресі пов’язують схвалення допомоги Україні з посиленням міграційної політики. Пропоновані адміністрацією компроміси поки що для республіканців неприйнятні. Столтенберґ заявив, що проведе переговори з членами Конгресу з питань допомоги Україні.