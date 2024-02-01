ЄС не збільшив суму військової допомоги Україні, про що просив Зеленський

Саміт Європейської ради у Брюсселі 1 лютого не ухвалив рішення про надання Україні додатково 5 мільярдів євро на 2024 рік на оборонні витрати в межах Європейського фонду миру, хоча попередньо в проєктах рішення саміту про таку допомогу йшлося.

В оприлюднених висновках саміту взагалі не фігурує положення про «прогрес, досягнутий у дискусіях щодо реформи Європейського фонду миру та збільшення його загальної фінансової межі на 5 мільярдів євро» (формулювання з попередніх проєктів рішення).

Про надання цієї допомоги у своєму виступі на саміті просив президент України Володимир Зеленський. Нагадавши про те, що Євросоюз ще не виконав своєї обіцянки про мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року, глава держави сказав учасникам саміту, що «сьогодні така потрібна ваша єдність у створенні Фонду допомоги Україні в рамках нашого Європейського фонду миру».

«Це та надійність і довгострокова підтримка, яку ми зараз маємо поставити проти відповідних викликів. Не менш як 5 мільярдів євро на рік, терміном на 4 роки. Чіткий пріоритет», – наголосив у своєму виступі Зеленський.

Наприкінці січня 2024 року голова європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив, що країни Євросоюзу передали Україні лише 330 тисяч снарядів із обіцяного мільйона. До березня 2024 року ЄС планує передати Києву ще 200 тисяч снарядів.

Ще у грудні минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».