Зеленський розповів лідерам ЄС, що Росія отримає від КНДР мільйон артилерійських снарядів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС, який 1 лютого найбільше уваги приділив допомозі Києві на тлі українського опору російській агресії. Глава держави нагадав партнерам про обіцянку, яку Євросоюз досі не виконав.

«Російська агресія проти Європи… тепер підкріплена іншим російським спільником, а саме артилерійськими снарядами та балістичними ракетами з Північної Кореї. Вони вже тероризують наші міста, на додаток до іранських «шахедів», які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає від Пхеньяна мільйон артилерійських снарядів. Водночас, на жаль, реалізація європейського плану щодо постачання Україні мільйона артилерійських снарядів затягується. І це також є сигналом глобальної конкуренції, в якій Європа не може дозволити собі програти», – сказав президент України, закликавши до «єдності у створенні Фонду допомоги Україні в рамках нашого Європейського фонду миру».

«Це та надійність і довгострокова підтримка, яку ми зараз маємо поставити проти відповідних викликів. Не менш як 5 мільярдів євро на рік терміном на 4 роки. Чіткий пріоритет», – відзначив Зеленський.

Раніше 1 лютого лідери країн Європейського союзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Це розподілена на чотири роки сума, яка передбачає 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів.

У березні 2023 року Євросоюз пообіцяв надати Україні мільйон артилерійських снарядів упродовж 12 місяців.

Наприкінці січня 2024 року голова європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив, що країни Євросоюзу передали Україні лише 330 тисяч снарядів із обіцяного мільйона. До березня 2024 року ЄС планує передати Києву ще 200 тисяч снарядів.

Ще у грудні минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».