В Україну прибули ще дві системи ППО, які «збивають усе» – Зеленський

В Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони, заявив президент Володимир Зеленський.



«Головна новина на сьогодні – новина, якої ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Усі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи – які збивають усе», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня.

Зеленський не уточнив, від якої країни Україна отримала системи ППО. Проте, як повідомлялося раніше, президент України 24 січня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, у ході якої обговорювалася «подальша оборонна співпраця, зокрема посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки». Україна отримала від Німеччини кілька систем протиповітряної оборони IRIS-T та Patriot.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.