Президент зустрівся з чинним головою ОБСЄ: йшлося про безпеку і формулу миру

Президент України Володимир Зеленський 2 лютого зустрівся з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом, який прибув до Києва, йдеться в повідомленні Офісу президента.

Як зазначається, Зеленський привітав Мальту з початком головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі й «наголосив на пріоритетності питань щодо звільнення українських військовополонених і повернення на батьківщину українських дітей, депортованих до РФ».

«Для нас дуже важливо, щоб ОБСЄ сфокусувала увагу на поверненні незаконно депортованих дітей і допомогла нам разом із нашими партнерами повернути дітей додому. Вважаю, що це найважливіше», – сказав президент.

Зі свого боку голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання її безпеки є пріоритетом головування Мальти в ОБСЄ.

Зеленський також подякував Мальті проведення третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо української формули миру в жовтні 2023 року.

«Це був дуже високий рівень, у зустрічі взяли участь представники 66 країн. Це дуже вагомий результат», – сказав глава держави.

Він передав запрошення прем’єр-міністру Мальти відвідати Україну, а також узяти участь у Глобальному саміті миру.

З 1 січня 2024 року Мальта почала річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) після того, як РФ місяцями блокувала функціонування організації та схвалення головування Естонії.

ОБСЄ – організація, створена після Наради з безпеки та співробітництва в Європі, яка почалася в 1973 році і завершилася прийняттям Гельсінського заключного акту в 1975 році. Членами організації є демократичні країни Європи, Сполучені Штати та Канада, а також країни колишнього радянського блоку та Радянського Союзу. ОБСЄ в основному займається питаннями безпеки.