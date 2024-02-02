«Можна розглядати далі». Суд ООН схвалив попереднє рішення про юрисдикцію в справі України проти Росії

Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив попереднє рішення щодо юрисдикції у справі України проти Росії про «спотворення поняття геноциду». Суд постановив, що цю справу «можна розглядати далі по суті», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Суд «погодився вивчити питання і щодо дій України щодо російськомовного населення і визначити, чи мав місце геноцид». Однак, він «відкинув прохання Києва визнати, що Росія використала Конвенцію про геноцид як привід для вторгнення».

Україна подала позов до суду ООН 26 лютого 2022-го зі скаргою, що РФ зловживає Міжнародною конвенцією про запобігання геноциду для виправдання повномасштабного вторгнення: оголошуючи про так звану «спеціальну воєнну операцію» Путін заявляв, що має на меті запобігти геноциду на сході України.

Раніше Міжнародний суд ООН розглядав заперечення Росії щодо того, чи має суд юрисдикцію вирішувати цей спір між Україною і Росією.