Розгляд позову України до РФ у Гаазі: цього тижня суд схвалить рішення щодо прийнятності скарги

Міжнародний суд ООН вже цього тижня ухвалить рішення щодо прийнятності скарги України проти Росії про «спотворення поняття геноциду», йдеться в повідомленні пресслужби суду.

«У п’ятницю, 2 лютого 2024 року, Міжнародний суд винесе своє рішення щодо попередніх заперечень, висунутих РФ у справі, що стосується звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього», – сказано в повідомленні.

Також уточнюється, що рішення оголосять о 15:00 за місцевим часом (16:00 за київським).

Якщо суд визнає скаргу України частково чи повністю прийнятною, то далі розпочнеться розгляд справи по суті.

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН 26 лютого 2022 року зі скаргою, що Росія зловживає Міжнародною конвенцією про запобігання геноциду для виправдання повномасштабного вторгнення: оголошуючи про так звану «спеціальну воєнну операцію» президент Росії Путін заявляв, що має на меті запобігти геноциду на сході України.

Раніше Міжнародний суд ООН розглядав заперечення Росії щодо того, чи має суд юрисдикцію вирішувати цей спір між Україною та Росією.