Позов України: суд ООН визнав, що РФ порушила Конвенцію про фінансування тероризму, компенсацію не призначив

Міжнародний суд ООН 31 січня виніс рішення в справі України проти Росії – про його зміст повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

Суд визнав, що Росія порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, бо не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України в 2014-му.

Попри це, суд не призначив компенсацію, як того вимагав Київ.

Суд також відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 з непідконтрольних Україні територій 17 липня 2014-му, про що просила Україна.

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Це рішення в справі 2017 року, в якій Україна звинувачує Росію у фінансуванні бойовиків у 2014 році та дискримінації багатоетнічної громади Криму після окупації цього українського регіону.

Київ звинувачує Москву в порушенні конвенцій проти дискримінації та фінансуванні тероризму. Україна прагне, щоб суд зобов’язав РФ виплатити репарації за напади та злочини на сході країни, включно зі збиттям рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines.

Цього тижня це перше із двох рішень Міжнародного суду ООН, пов’язаних із десятирічним конфліктом між Росією та Україною. 2 лютого цей же суд ухвалить рішення щодо прийнятності скарги України проти Росії про «спотворення поняття геноциду».