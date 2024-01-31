Міжнародний суд ООН оголосить рішення у справі за позовом України проти Росії

Міжнародний суд ООН 31 січня оголосить рішення у порушеній у 2017 році справі, в якій Україна звинувачує Росію у фінансуванні бойовиків у 2014 році та дискримінації багатоетнічної громади Криму після окупації цього українського регіону.

Цього тижня це перше із двох рішень Міжнародного суду ООН, пов’язаних із десятирічним конфліктом між Росією та Україною. 2 лютого цей же суд ухвалить рішення щодо прийнятності скарги України проти Росії про «спотворення поняття геноциду»

Київ звинувачує Москву в порушенні конвенцій проти дискримінації та фінансуванні тероризму. Україна прагне, щоб суд зобов’язав РФ виплатити репарації за напади та злочини на сході країни, включно зі збиттям рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines.

На слуханнях у 2023 році адвокат України Дейвід Сіонтс заявив, що проросійські сили на сході України «напали на мирних жителів у рамках кампанії залякування та терору, російські гроші та зброя підживлювали цю кампанію».

Інший адвокат України, Гарольд Кох, сказав, що в Криму Росія «прагнула замінити багатоетнічну спільноту, яка була характерною для Криму до втручання Росії».

Адвокати Росії закликали суд відмовити Україні, заявивши, що дії підтримуваних Москвою бойовиків на сході України не є тероризмом.

Раніше Міжнародний суд ООН уже видав тимчасовий наказ Росії припинити вторгнення, яким Москва знехтувала.