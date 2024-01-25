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Путін дозволив придбати активи українського мільярдера Ахметова

Український мільярдер Рінат Ахметов після повномасштабного російського вторгнення втратив численні активи на окупованих територіях
Український мільярдер Рінат Ахметов після повномасштабного російського вторгнення втратив численні активи на окупованих територіях

Президент Росії Володимир Путін дозволив російській компанії «Лучшее решение» придбати 100% акцій колишніх вугільних активів українського мільярдера Ріната Ахметова. Ідеться про акціонерні товариства «Донський антрацит» та «Шахтоуправління «Обухівська».

В офіційному документі за підписом Путіна вказано, що розпорядження президента ухвалене відповідно до його ж указу від серпня 2022 року про «застосування спеціальних економічних заходів у фінансовій та паливно-енергетичній сферах у звʼязку з недружніми діями деяких іноземних держав та міжнародних організацій».

Видання «Коммерсант» пише, що Рінат Ахметов придбав обидві компанії у 2012 році. Торік у травні, після широкомасштабного російського вторгнення в Україну, вони нібито за борги перейшли до однієї зі структур російського «Сбєрбанку».

За даними російського реєстру, у 2021 році АТ «Шахтоуправління «Обухівська» отримало виручку, еквівалентну 13 мільярдам рублів, і чистий прибуток у розмірі 2 мільярди рублів.

Про акціонерне товариство «Лучшее решение» відомо мало. За даними ЗМІ, воно було зареєстроване в Москві 1 листопада 2022 року, гендиректором значиться Максим Алімов, статутний капітал компанії – 4 мільйони рублів.

Рінат Ахметов – уродженець Донецька, один із найбагатших підприємців України, мільярдер. До його бізнес-імперії входило понад 100 підприємств металургійної та гірничодобувної галузей, електроенергетичного та аграрного комплексу. Ахметов володів металургійним гігантом «Азовсталь» у Маріуполі, який був повністю зруйнований під час російської облоги міста в 2022 році. Після початку повномасштабної війни Ахметов засудив дії Володимира Путіна. Активи бізнесмена були вкрадені Росією на окупованих територіях.

У червні 2023 року Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Він попросив притягнути владу країни до відповідальності за руйнування української інфраструктури, мародерство та вивезення з України експортних товарів, у тому числі сталі, виготовленої його підприємствами. За порушення прав власності Ахметов вимагає від Росії відшкодування збитків.

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