Путін дозволив придбати активи українського мільярдера Ахметова

Президент Росії Володимир Путін дозволив російській компанії «Лучшее решение» придбати 100% акцій колишніх вугільних активів українського мільярдера Ріната Ахметова. Ідеться про акціонерні товариства «Донський антрацит» та «Шахтоуправління «Обухівська».

В офіційному документі за підписом Путіна вказано, що розпорядження президента ухвалене відповідно до його ж указу від серпня 2022 року про «застосування спеціальних економічних заходів у фінансовій та паливно-енергетичній сферах у звʼязку з недружніми діями деяких іноземних держав та міжнародних організацій».

Видання «Коммерсант» пише, що Рінат Ахметов придбав обидві компанії у 2012 році. Торік у травні, після широкомасштабного російського вторгнення в Україну, вони нібито за борги перейшли до однієї зі структур російського «Сбєрбанку».

За даними російського реєстру, у 2021 році АТ «Шахтоуправління «Обухівська» отримало виручку, еквівалентну 13 мільярдам рублів, і чистий прибуток у розмірі 2 мільярди рублів.

Про акціонерне товариство «Лучшее решение» відомо мало. За даними ЗМІ, воно було зареєстроване в Москві 1 листопада 2022 року, гендиректором значиться Максим Алімов, статутний капітал компанії – 4 мільйони рублів.

Рінат Ахметов – уродженець Донецька, один із найбагатших підприємців України, мільярдер. До його бізнес-імперії входило понад 100 підприємств металургійної та гірничодобувної галузей, електроенергетичного та аграрного комплексу. Ахметов володів металургійним гігантом «Азовсталь» у Маріуполі, який був повністю зруйнований під час російської облоги міста в 2022 році. Після початку повномасштабної війни Ахметов засудив дії Володимира Путіна. Активи бізнесмена були вкрадені Росією на окупованих територіях.

У червні 2023 року Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Він попросив притягнути владу країни до відповідальності за руйнування української інфраструктури, мародерство та вивезення з України експортних товарів, у тому числі сталі, виготовленої його підприємствами. За порушення прав власності Ахметов вимагає від Росії відшкодування збитків.