Через закон про олігархів Ахметов «вимушено» відмовляється від медіабізнесу на користь держави

Інвестиційна компанія SCM, що належить Рінату Ахметову, вимушено виходить з медіабізнесу.

«Цього тижня «Медіа Група Україна» відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ», – наголосив сам Рінат Ахметов.

За його словами, це рішення продиктоване набранням чинності закону про олігархів.

«Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах», – пояснив Ахметов.

Медіхолдинг «Медіа Група Україна» – до якого, серед іншого, входять телеканали «Україна» та «Україна24» – тривалий час був однією зі сфер інтересів Ріната Ахметова.

Окрім того, він також має інтереси у гірничо-металургійному комплексі, енергетичних та страхових компаніях, банках, транспортному бізнесі, сільському господарстві, елітній нерухомості.

Головний актив, у якому Ахметов їх сконцентрував, – найбільша фінансово-промислова група України SCM.

За 2021 рік Ахметов майже утричі збільшив свій капітал і його статки оцінили у 7,6 мільярда доларів.

29 червня РНБО затвердила положення про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення. 30 червня президент Володимир Зеленський ввів його у дію.