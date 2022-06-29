РНБО вирішила, як вести реєстр олігархів. Зеленський ввів у дію це рішення

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення.

«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року «Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів), порядок її формування та ведення», – йдеться у тексті указу.

У рішенні РНБО зазначається, що реєстр буде вестися в електронній формі та державною мовою.

Також у рішенні РНБО зауважується, що відомості про олігархів, що вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.

РНБО 29 червня затвердила положення про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення.

У вересні 2021 року парламент ухвалив у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№5599). Ним, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), ухвалює РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.