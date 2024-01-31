Костін: понад 20 країн розпочали власне розслідування воєнних злочинів, скоєних під час російської агресії

Понад 20 країн розпочали власне розслідування воєнних злочинів, скоєних під час російської агресії проти України, заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

«Отже, злочин агресії відкрив шлях для вчинення всіх інших воєнних злочинів. І тому, якщо ми говоримо про нашу всеосяжну мережу відповідальності, нам потрібно створити цей механізм, якщо він ще не створений. Мова йде про спеціальний спеціальний трибунал ad hoc для злочину агресії. Понад 20 країн розпочали власне розслідування воєнних злочинів, скоєних під час російської агресії проти України», – сказав він на міжнародній конференції в Ризі «Війна Росії проти дітей» («Russians war on children»), яка присвячена поверненню депортованих дітей.

Читайте також: Чому трибунал, який пропонують США, не зможе засудити Путіна: пояснює нобелівська лауреатка Матвійчук

Український генпрокурор нагадав, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів вже висунуло перші обвинувачення російським військовим за підозрою у вчиненні воєнних злочинів в Україні проти громадянина США. Це він назвав «першим результатом».

У січні минулого року Україна закликала світову спільноту підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Того ж місяця Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Читайте також: Спецтрибунал щодо агресії РФ проти України має бути розташований у Гаазі – заява Зеленського й Рютте

Країни, які підтримують створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, спільно працюють над рішеннями щодо трибуналу, зокрема, його формату, місця розташування та методів роботи. Ініціативу підтримують близько 38 країн.