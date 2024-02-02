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Суд ООН ухвалить рішення про юрисдикцію в справі України проти Росії

Очікується, що найвищий суд ООН вирішить, чи може він відкривати основне провадження у цій справі
Очікується, що найвищий суд ООН вирішить, чи може він відкривати основне провадження у цій справі

Міжнародний суд ООН у Гаазі 2 лютого має ухвалити попереднє рішення щодо юрисдикції у справі України проти Росії про «спотворення поняття геноциду».

Очікується, що найвищий суд ООН вирішить, чи може він відкривати основне провадження у цій справі.

Якщо суд визнає скаргу України частково чи повністю прийнятною, то далі розпочнеться розгляд справи по суті.

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН 26 лютого 2022 року зі скаргою, що Росія зловживає Міжнародною конвенцією про запобігання геноциду для виправдання повномасштабного вторгнення: оголошуючи про так звану «спеціальну воєнну операцію» президент Росії Володимир Путін заявляв, що має на меті запобігти геноциду на сході України.

Раніше Міжнародний суд ООН розглядав заперечення Росії щодо того, чи має суд юрисдикцію вирішувати цей спір між Україною і Росією.

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